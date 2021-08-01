Flamengo vence o Fluminense nos pênaltis e conquista o título da Copa Rio Sub-15

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Flamengo é campeão da Copa Rio Sub-15. Depois de um empate na ida, em Xerém, o Rubro-Negro buscou o 1 a 1 contra o Fluminense já nos acréscimos na Gávea e levantou a taça após disputa de pênaltis. Gustavo abriu o placar para o Tricolor, enquanto Guilherme Gomes recolocou os mandantes na partida deste domingo.

Veja a tabela do Brasileirão

​O Flu começou bem e dominou boa parte do primeiro tempo, mas pecou nas finalizações. O gol saiu apenas depois do intervalo, aos seis minutos. Foguete fez o que quis pelo lado direito, cruzou e Gustavo cabeceou para o fundo do gol. No entanto, depois de marcar, o Tricolor deu mais campo ao Fla, que tentou pressionar e empatou aos 33, quando Guilherme Gomes aproveitou a sobra na entrada da área para igualar.