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futebol

Flamengo vence o Fluminense nos pênaltis e conquista o título da Copa Rio Sub-15

Rubro-Negro marcou o gol de empate já no final e se deu melhor na disputa de penalidades; Guilherme Gomes marcou para o Fla e Gustavo no Flu...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 17:31
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Flamengo é campeão da Copa Rio Sub-15. Depois de um empate na ida, em Xerém, o Rubro-Negro buscou o 1 a 1 contra o Fluminense já nos acréscimos na Gávea e levantou a taça após disputa de pênaltis. Gustavo abriu o placar para o Tricolor, enquanto Guilherme Gomes recolocou os mandantes na partida deste domingo.
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​O Flu começou bem e dominou boa parte do primeiro tempo, mas pecou nas finalizações. O gol saiu apenas depois do intervalo, aos seis minutos. Foguete fez o que quis pelo lado direito, cruzou e Gustavo cabeceou para o fundo do gol. No entanto, depois de marcar, o Tricolor deu mais campo ao Fla, que tentou pressionar e empatou aos 33, quando Guilherme Gomes aproveitou a sobra na entrada da área para igualar.
Na disputa por pênaltis, todos marcaram na primeira parte. Bill, Guilherme Gomes, David, Joaquim e Vitor para o Flamengo. Fábio, Matheus Costa, Foguete, Esquerdinha e Victor Lima para o Fluminense. Nas alternadas, Lucas fez para o Fla e Mateus Luiz desperdiçou para o Flu, carimbando o título dos rubro-negros.

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