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Flamengo vence o Fluminense de virada a abre boa vantagem pelas quartas do Brasileiro Sub-20

Duelo da volta pelas quartas de final da competição será nas Laranjeiras, dia 4 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 17:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Divulgação Twitter / Flamengo
Representantes do único clássico estadual nas quartas do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Fluminense se enfrentaram nesta segunda-feira, na Gávea, no jogo de ida válido pela primeira fase do mata-mata. E deu o lado mandante. O Rubro-Negro venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Thiaguinho, Rodrigo Muniz e Matheuzinho. John Kennedy foi quem abriu o placar.
Agora, Flamengo e Fluminense voltam a duelar daqui a uma semana (dia 4), nas Laranjeiras, para decidir quem será semifinalista do Brasileiro Sub-20. Em tempo: o vencedor enfrentará Athletico-PR ou São Paulo.
O JOGO
Cabe destacar que Fla-Flu é o próximo compromisso dos times profissionais (dia 6), mas o "esquenta" com a garotada fez jus à tradição das equipes. Em casa e com jogadores com bagagem recente no grupo de cima, como Noga, Ramon, Lázaro e Rodrigo Muniz, o Flamengo iniciou com as rédeas do confronto. Mas faltava efetividade aos comandados de Maurício Souza.
A virada veio no primeiro lance de ataque da etapa final. Matheuzinho foi ao fundo e cruzou. Muniz escorou depois que o goleiro Pedro Rangel hesitou. O mesmo camisa 9 ainda desperdiçara a chance mais clara do Rubro-Negro, mas parou no arqueiro tricolor, frente a frente.
Os jogadores do Flamengo em ação nesta tarde foram: João Fernando; Matheuzinho, Gabriel Noga, Milani e Ramon (Italo); Lucas André (Lucas Bauru), Richard Ríos e Max (Werton); Lázaro, Thiaguinho (Gabriel Barros) e Rodrigo Muniz (Gabriel Aires).
Já o Fluminense, do técnico Eduardo Oliveira, atuou com: Pedro Rangel; Felipe, Davi, Cipriano, Nathan (Yago); Marcos Pedro, Edinho (Miguel), Wallace (Emanoel); Samuel (Gabryel Martins), Gabriel Teixeira e John Kennedy.

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