Flamengo vence o Botafogo e larga na frente na semi do Carioca Sub-20

Em clássico disputado nesta tarde, no CEFAT, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. O zagueiro Felipe, do Alvinegro, tentou cortar cruzamento de Luan e jogou contra a própria meta, aos três minutos da etapa inicial, e definiu o placar da partida.Com a melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara Sub-20 - o que garantiu apenas ao Rubro-Negro decidir as fases finais do Campeonato Carioca como mandante. Assim, a partida diante do Botafogo será no Estádio da Gávea, na próxima quinta-feira, dia 16, às 10h.