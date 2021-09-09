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futebol

Flamengo vence o Botafogo e larga na frente na semi do Carioca Sub-20

Rubro-Negro vence jogo de ida e está mais perto da decisão do Estadual da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 17:37

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:37

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Em clássico disputado nesta tarde, no CEFAT, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. O zagueiro Felipe, do Alvinegro, tentou cortar cruzamento de Luan e jogou contra a própria meta, aos três minutos da etapa inicial, e definiu o placar da partida.Com a melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara Sub-20 - o que garantiu apenas ao Rubro-Negro decidir as fases finais do Campeonato Carioca como mandante. Assim, a partida diante do Botafogo será no Estádio da Gávea, na próxima quinta-feira, dia 16, às 10h.
Na outra chave, Vasco e Fluminense disputam um lugar na decisão do Estadual.

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