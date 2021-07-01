Flamengo vence o Atlético-MG de virada e segue 100% no Brasileiro Sub-20; veja os gols

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base

O Flamengo segue 100% no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira, no estádio das Alterosas, o Rubro-Negro derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada da competição. Thiago Luan abriu o placar para os mineiros, enquanto André e Yuri marcaram para os cariocas ainda no primeiro tempo.

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Com a vitória, o Flamengo chegou aos seis pontos e assumiu a vice-liderança da competição, apenas atrás do São Paulo pelo critério de saldo de gols. Ainda sem vencer, o Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com um ponto.

Em busca da terceira vitória, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia. No mesmo dia, mas às 16h, o Galo encara o Corinthians em São Paulo. O JOGO

Quando as equipes ainda se estudavam em campo, o Atlético abriu o placar aos sete minutos, em chute da entrada da área de Thiago Juan. Aos 27 minutos, Thiago Juan finalizou novamente, e o goleiro rubro-negro Bruno fez grande defesa com os pés, desviando para escanteio. Dois minutos depois, Júlio Cesar chutou e Bruno alcançou a bola no ângulo.

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Quando o Flamengo atacou, foi para empatar o jogo. Aos 30 minutos, Ramon deu lindo lançamento para André. O atacante teve enorme categoria e tranquilidade para tocar sobre o goleiro Gabriel Delfim e fazer um verdadeiro golaço. Os Garotos do Ninho partiram para a virada, e quase fizeram o segundo aos 34 minutos, em chute perigoso de fora da área de Ramon. A bola saiu à esquerda da baliza mineira.

A virada veio logo na sequência, e com mais um golaço. Aos 38 minutos, Yuri de Oliveira bateu de primeira, da entrada da área, no ângulo de Gabriel Delfim. Aos 40, Yuri de Oliveira quase fez um gol idêntico. Dessa vez, caprichosamente, a bola explodiu no travessão.

O segundo tempo começou movimentado. Logo aos dois minutos, André chutou de primeira, à esquerda de Gabriel Delfim. O Atlético respondeu em chute de Julio Cesar. Bem colocado, Bruno espalmou e afastou o perigo. Aos 28 minutos, o Atlético MG chegou em velocidade com Thiago Juan, mas Bruno salvou o Fla novamente.

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O Rubro-Negro voltou ao ataque e quase ampliou aos 38, no primeiro toque na bola de Pedrinho, que havia acabado de entrar. Ele bateu de chapa, mas o goleiro atleticano fez grande defesa, na última chance de gol do jogo.Escalação do Flamengo:Bruno, Wesley, Noga, Cleiton, Ramon; Igor Jesus (Peralta), Daniel Cabral, Lázaro (Pedro Arthur); Yuri de Oliveira (Gabriel Barros), Thiaguinho (Pedrinho) e André (Weverton). Técnico: Luiz Felipe.

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