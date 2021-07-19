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Flamengo vence clássico na Gávea e tira invencibilidade do Botafogo no Brasileiro Sub-20

Gabriel Noga marca no fim do segundo tempo e garante vitória para o clube rubro-negro...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:04
Crédito: Vitor Silva/BFR
Em clássico carioca pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, melhor para o lado rubro-negro. Na tarde desta segunda-feira, na Gávea, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 e tirou a invencibilidade do rival na competição. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Gabriel Noga, aos 37 minutos do segundo tempo.
+ Botafogo em busca de treinador: veja técnicos brasileiros sem clube que o Alvinegro poderia contratarCOMO FICA A TABELA
Após duas derrotas seguidas, o Flamengo chegou aos 12 pontos, se manteve na sexta posição, mas encostou nos líderes do Brasileiro Sub-20. Com 13 pontos, o Botafogo perdeu três posições na rodada e agora ocupa a quinta posição na classificação.
Vale lembrar que, na primeira fase da competição, os 20 times se enfrentam em 19 rodadas de pontos corridos. Os oito times melhores classificados se garantem nas quartas de final.
+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroAGENDA
A equipe sub-20 do Flamengo volta a campo no fim de semana para enfrentar o Ceará, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no domingo, às 15h (de Brasília), em Fortaleza. No mesmo dia, mas às 16h, o Botafogo visita o Palmeiras, em confronto direto no Allianz Parque.

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