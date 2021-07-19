Flamengo vence clássico na Gávea e tira invencibilidade do Botafogo no Brasileiro Sub-20

Crédito: Vitor Silva/BFR

Em clássico carioca pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, melhor para o lado rubro-negro. Na tarde desta segunda-feira, na Gávea, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 e tirou a invencibilidade do rival na competição. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Gabriel Noga, aos 37 minutos do segundo tempo.

+ Botafogo em busca de treinador: veja técnicos brasileiros sem clube que o Alvinegro poderia contratarCOMO FICA A TABELA

Após duas derrotas seguidas, o Flamengo chegou aos 12 pontos, se manteve na sexta posição, mas encostou nos líderes do Brasileiro Sub-20. Com 13 pontos, o Botafogo perdeu três posições na rodada e agora ocupa a quinta posição na classificação.

Vale lembrar que, na primeira fase da competição, os 20 times se enfrentam em 19 rodadas de pontos corridos. Os oito times melhores classificados se garantem nas quartas de final.

+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroAGENDA