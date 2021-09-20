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futebol

Flamengo: veja a agenda e onde assistir aos jogos dos Garotos do Ninho na semana

O time sub-20 tem pela frente a primeira partida da final do Campeonato Carioca, enquanto o time sub-17 tem o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 17:45
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na tarde desta segunda-feira, através das redes sociais, o Flamengo divulgou a agenda e onde assistir aos jogos dos Garotos do Ninho na semana. Dentre os compromissos, o time sub-20 tem pela frente a primeira partida da final do Campeonato Carioca, enquanto o time sub-17 tem a primeira partida das quartas da Copa do Brasil> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do FlamengoVEJA A AGENDA
22/09Fluminense x Flamengo - final do Carioca sub-20 (ida), às 15hTransmissão: FlaTV
Cruzeiro x Flamengo - quartas de final da Copa do Brasil sub-17 (ida), às 16hTransmissão: Sportv
25/09Flamengo x Vasco - sétima rodada da Taça Guanabara sub-15, às 09hTransmissão: FlaTV
Flamengo x Vasco - sétima rodada da Taça Guanabara sub-17, às 11hTransmissão: FlaTV
26/09Santos x Flamengo - 17ª rodada do Brasileirão sub-20, às 15hTransmissão: Eleven

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