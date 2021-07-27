Flamengo vê resistência de Paes para jogar no Maracanã com público e estuda opções para a Libertadores

Há quatro dias, o Flamengo enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã, visando ao duelo da volta das quartas da Libertadores, contra o Olimpia-PAR. No entanto, o clube ainda tem esbarrado na resistência do prefeito Eduardo Paes e, por isso, estuda outras duas opções para atuar com público após convites: João Pessoa, capital da Paraíba, e Brasília, capital federal.A informação inicial é do site "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. O Flamengo analisa as alternativas atuais enquanto, após anexar relatórios acerca da experiência recente em Brasília, quando atuou no Mané Garrincha com 25% da capacidade total pelas oitavas da Libertadores, e fazer alguns ajustes requeridos na documentação para que consiga a liberação no Rio, aguarda uma resposta positiva até semana que vem.