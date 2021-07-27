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Flamengo vê resistência de Paes para jogar no Maracanã com público e estuda opções para a Libertadores

Rubro-Negro recebeu convites de João Pessoa e Brasília para mandar o duelo da volta das quartas de final da Libertadores, a ser disputado contra o Olimpia, do Paraguai...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 11:03
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Há quatro dias, o Flamengo enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã, visando ao duelo da volta das quartas da Libertadores, contra o Olimpia-PAR. No entanto, o clube ainda tem esbarrado na resistência do prefeito Eduardo Paes e, por isso, estuda outras duas opções para atuar com público após convites: João Pessoa, capital da Paraíba, e Brasília, capital federal.A informação inicial é do site "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. O Flamengo analisa as alternativas atuais enquanto, após anexar relatórios acerca da experiência recente em Brasília, quando atuou no Mané Garrincha com 25% da capacidade total pelas oitavas da Libertadores, e fazer alguns ajustes requeridos na documentação para que consiga a liberação no Rio, aguarda uma resposta positiva até semana que vem.
+ GALERIA: veja imagens da festa da torcida do Flamengo no Mané Garrincha
Em Brasília, a presença do torcedor foi permitida mediante à vacinação (possuíam setores próprios) e apresentação de exame PCR negativo de até 48 horas antes do jogo (veja mais aqui).
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Cabe lembrar que a prioridade do Flamengo é conseguir viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do Maracanã - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura do Rio.

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