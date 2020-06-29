Flamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissão

Aliás, o Rubro-Negro, que chegou a citar um "abuso" por parte da emissora ao apresentar os seus argumentos, determinados pela Justiça, mira recordes em transmissão através da FlaTV, no YouTube (veja mais aqui). - Não se percebe que o réu (Flamengo) esteja de alguma forma violando um dever implícito de não fazer advindo da eficácia externa dos contratos. Isso porque sua pretensão busca tutelar um interesse próprio, qual seja, exploração comercial da sua imagem por meio da transmissão de seus jogos, o que, conforme já assinalado, não impede a execução do contrato em vigor entre autora e demais clubes, e tampouco gera danos à demandante - diz trecho da decisão judicial.Decisão do juiz Ricardo Cyfer (Foto: Reprodução)Ainda é possível recurso por parte da Globo, mas o Fla segue confiante que, para o jogo das 21h30 desta quarta, pela 5ª rodada da Taça Rio poderá transmitir imagens e bater o pico 988.478 telespectadores simultâneos do confronto ante Portuguesa - antes das paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. O vídeo desta partida (em que houve acordo com a Globo, na ocasião) tem mais de 6 milhões e 500 mil visualizações no YouTube.E MAIS:Após deixar o SBT, Glenda Kozlowski negocia com o Flamengo para integrar a Fla TVContra o Boavista, Flamengo mira recordes em transmissão na FlaTVNa Justiça, Flamengo cita 'abuso' da Globo e realça: 'Quem não pode ser prejudicado é o torcedor'Globo evita se posicionar após Flamengo anunciar transmissão: 'Não comentamos casos sub judice'COLUNA DE VÍDEO: Entenda a disputa entre Flamengo e Globo sobre a MP dos direitos de transmissão E MAIS: