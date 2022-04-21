Flamengo vê dupla de volantes dar liga e criar dilema para Paulo Sousa

Antes da sequência de boas atuações do Flamengo de Paulo Sousa, uma das deficiências do time vinha sendo a ineficiência dos volantes em meio ao rodízio do treinador. Mas, nos últimos jogos, a dupla formada por João Gomes e Thiago Maia deu liga e tem auxiliado na engrenagem rubro-negra, seja na fase defensiva ou ofensiva, como ocorreu no empate sem gols com o Palmeiras, na última quarta. E Paulo Sousa terá um dilema logo menos: e o Willian Arão?Como Pablo foi contratado para ser um líderes da zaga, é natural imaginar o Flamengo com o camisa 30 entre os titulares, possivelmente em vaga hoje ocupada por Willian Arão, no lado direito da defesa.

Portanto, a dúvida é se Arão voltará a concorrer por vaga no meio ou seguirá como opção na zaga, onde tem atuado de forma sólida e sido bastante elogiado por Paulo Sousa, sobretudo, pela qualidade na saída de bola.

Aliás, impulsionado pela ótima fase de Gomes, eleito o melhor jogador da rodada passada e autor de um assistência na vitória sobre o São Paulo, Thiago Maia está em evolução e sendo fundamental na verticalização das jogadas.

- O Paulo foi volante, ganhou vários títulos e só temos a aprender com ele. Temos que escutá-lo. Eu aprendi muito com o João também, e ele comigo. Somos garotos, mas parece que nos transformamos dentro de campo. Fico feliz de estar atuando ao lado dele. É um moleque que vai estourar mundialmente. Espero jogar muitos anos com ele aqui, espero que não vá embora - disse Thiago Maia.

Apesar de ser canhoto, Thiago Maia tem atuado pelo lado direito do meio, enquanto Gomes, destro, pelo esquerdo. O fato de ambos estarem com o "pé trocado" é uma estratégia do Mister para otimizar os passes em profundidade, o que tem colaborado com a fluidez nas transições ofensivas.

ATUAÇÕES: Everton Ribeiro volta a ser destaque, e Hugo demonstra segurança

Thiago Maia foi o jogador em Flamengo x Palmeiras que mais acertou passes, segundo o site "Footstats": 53. Boa parte para Everton Ribeiro (8), por exemplo. E Gomes foi, disparado, o líder de desarmes (o que tem sido uma tônica): oito.

Com boa movimentação e intensidade na marcação, os dois têm se complementado e reduzido as brechas para a concorrência. Por fora, correm Andreas Pereira e Diego Ribas, além de Arão, que tem a confiança de Paulo Sousa, mas ainda não a certeza de onde brigará por vaga quando Pablo tiver 100% quanto às condições de jogo/ritmo, o que ocorrerá a curto prazo.

O PRÓXIMO JOGO

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Neste final de semana, o Flamengo visita o Athletico, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, será no sábado, às 16h30.