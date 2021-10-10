Flamengo vai para a '3ª via' na criação na próxima rodada do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

As dores de cabeça em relação aos desfalques e à vitória do Atlético-MG minutos antes não limaram a confiança do Flamengo para enfrentar o Fortaleza, derrotado por 3 a 0, no último sábado, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Agora o desafio de Renato Gaúcho vai ser preparar a equipe com a "3ª via" na criação das jogadas. Isso porque, Arrascaeta ainda não estará à disposição para o duelo diante do Juventude, a ser realizado nesta quarta-feira, no Maracanã, e Vitinho, o substituto imediato na função, está suspenso (levou três amarelos). O uruguaio foi cortado da seleção e já iniciou o tratamento de uma lesão muscular na coxa.

Já com o confronto de ontem resolvido, Portaluppi acionou Kenedy, aos 25 minutos do segundo tempo. Ainda distante de sua melhor forma física, o camisa 33 alternou entre as duas pontas e não foi efetivo, mas, ainda assim, pinta como o principal candidato a ser titular no meio de semana.

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Seria o primeiro jogo de Kenedy como titular do Flamengo, condição que Everton Ribeiro ainda não poderá executar, pois segue a serviço da Seleção Brasileira - joga quinta contra o Uruguai.

Portanto, se Renato não optar por Lázaro, o único genuíno articulador no elenco que vem sendo relacionado, a tendência é que o Flamengo jogue com uma trinca no meio e dois pontas, em um tradicional 4-3-3, já que Kenedy tende a ser posicionado como extremo, assim como Michael (ou Bruno Henrique, caso se recupere de dores musculares).

Outra possibilidade é com Diego Ribas, que também está em recuperação de uma lesão muscular e vem trabalhando à parte no CT.

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