Flamengo vai mal na estreia de Renato, mas bate o Defensa y Justicia e fica em vantagem na Libertadores

A noite em Florencio Varela, na Argentina, marcou um par de primeiros encontros: o entre Flamengo e Defensa y Justicia na história e o de Renato Gaúcho com o Rubro-Negro em uma partida, que foi suada, mas que, embora o futebol tenha sido pobre, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, nesta quarta, foi vencida por 1 a 0. O gol foi marcado por Michael, em parceria com uma dose de sorte, pois contou com desvio e protagonizou um essencial triunfo cujo modo "com emoção" esteve ativado desde o início.
Com vantagem rubro-negra, o jogo da volta será realizado no dia 21 (próxima quarta). Após aval da Conmebol, o Fla se mobiliza para ter público parcial, seja no Rio de Janeiro ou em Brasília.
PLACAR MENTIROSO
O placar parcial foi de 1 a 0 para o Flamengo. E foi um marcador mentiroso. Na estreia de Renato Gaúcho, que modificou o plano tático e armou um 4-2-3-1 (o seu sistema de conforto), o time não teve boa saída de bola, não teve bom contra-ataque, não teve jogada de fundo. Foi um piores jogos coletivos em muito tempo, principalmente por nenhum setor rubro-negro ir bem. Pode escolher: Thiago Maia, Gomes, Everton Ribeiro, a dupla de zaga... foi um show de horror. Já do outro lado, houve mais volume e perigosas bolas via área.
MICHAEL ILUMINOU
GOL: Michael, 21'/1ºT (0-1)
DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Sebastián Beccacece)Unsain; Frías, Juan Rodríguez e Cardona; Matías Rodríguez, Loaiza, Rotondi (Merentiel, 36'/2ºT), Escalante e Soto; Walter Bou (Lucas Barrios, 36'/2ºT) e Contreras (Hachen, 5'/2ºT).
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves, Isla (Matheuzinho, 40'/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Piris da Motta, 44'/2ºT), Everton Ribeiro (Pedro, 40'/2ºT), Arrascaeta (Bruno Viana, 40'/2ºT) e Michael (Vitinho, 31'/2ºT); Gabigol.