futebol

Flamengo vai à Europa para fechar a contratação do lateral-direito Isla

Chileno está livre no mercado após encerrar contrato com Fenerbahce, da Turquia...
LanceNet

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 21:42

Crédito: Divulgação/Fenerbahçe
O Flamengo busca um substituto para o lateral-direito Rafinha e já parece ter um alvo definido: o chileno Mauricio Isla. O jogador, de 32 anos, está livre no mercado após encerrar o contrato com o Fenerbahce, da Turquia, e sinalizou positivamente para fechar com o clube.
O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão de malas prontas para a Espanha, onde encontrarão com o chileno. A proposta é até o final de 2022 e, como o jogador está sem clube, ele pode se transferir mesmo com a janela do exterior fechada.
Cabe destacar que o jornalista italiano Gianluca Di Marzio já cravou o acerto, que deve ser oficializado nos próximos dias, na noite deste sábado.
O Flamengo conduz a negociação com o empresário Arturo Jímenez, um dos representantes do atleta. Com a saída de Rafinha para o Olympiacos, da Grécia, o clube prometeu um reforço à altura, mas demonstrava preocupação com a janela do exterior fechada.
Isla não atua desde o dia 14 de março. E, agora, o Flamengo correrá (ou voará) para assegurá-lo o quanto antes.

