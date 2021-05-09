Flamengo ultrapassa a média de 3 gols por jogo em sequência inédita com Rogério Ceni

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo chegou a seis vitórias consecutivas com triunfo sobre o Volta Redonda por 4 a 1, no último sábado, em duelo que assegurou uma das vagas à final do Carioca. E um fator chama a atenção na sequência, que não ocorria desde a Era Jorge Jesus (ou março de 2020): o número de gols feitos.Nos mais recentes seis jogos, para chegar ao 100% de aproveitamento neste recorte, o Flamengo marcou 19 gols, o que dá uma incrível média de 3,16 gols por jogo. Os sofridos foram sete.

Não é novidade para ninguém o fato de Gabigol ser o protagonista enquanto o Fla de Rogério Ceni mantém-se numa série imbatível. Aliás, por falar em média, o camisa 9 possui mais bolas na rede do que partidas na atual temporada: 11 em dez jogos realizados.

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Garantido na decisão do Carioca e em fase fulminante, o Fla volta os holofotes para a Libertadores, quando, nesta terça-feira, às 21h30, visita o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G. Uma vitória garante a vaga nas oitavas.

A SEQUÊNCIA COM 100% DE APROVEITAMENTO

Vélez Sarsfield 2x3 Flamengo (1ª rodada da Libertadores)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol - Técnico: Rogério Ceni.

Gols de: Willian Arão, Gabigol e Arrascaeta.

Flamengo 2x1 Volta Redonda (11ª rodada da Taça Guanabara)Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego), Vitinho (Arrascaeta) e Michael (Everton Ribeiro); Gabigol (Bruno Henrique) e Pedro (Rodrigo Muniz) - Técnico: Rogério Ceni.

Gols de: Michael e Vitinho.

Flamengo 4x1 Unión La Calera (2ª rodada da Libertadores)Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Willian Arão (Léo Pereira) e Filipe Luís; Gerson, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol - Técnico: Rogério Ceni.

Gols de: Gabigol, Arrascaeta e Pedro.

Volta Redonda 0x3 Flamengo (Semifinal do Campeonato Carioca)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes (Diego), Everton Ribeiro (Bruno Henrique) e Michael (Arrascaeta); Vitinho (Rodrigo Muniz) e Pedro - Técnico: Rogério Ceni.

Gols de: Pedro (3).

LDU 2x3 Flamengo (3ª rodada da Libertadores)Diego Alves (Hugo Souza); Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura), Diego Ribas, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Renê) - Técnico: Rogério Ceni.

Gols de: Gabigol (2) e Bruno Henrique.

Flamengo 4x1 Volta Redonda (Semifinal do Campeonato Carioca)Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura (Lucas André), Max (Gomes), Vitinho (Rodrigo Muniz) e Michael (Gabriel Barros); Pedro e Gabigol (Everton Ribeiro).