Flamengo ultrapassa a marca de R$ 40 milhões em premiação na temporada; veja as metas

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo segue a ótima fase de empilhar vitórias. Agora, com a recente diante do ABC, por 1 a 0, na Arena das Dunas, chegou a oito consecutivas e assegurou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o que garante aos cofres do clube uma premiação de R$ 7,85 milhões até aqui em relação ao torneio. Na temporada, já são R$ 41,65 milhões embolsados neste quesito.

>> Sexta de sorteio! Veja os times que avançaram às quartas da Copa do Brasil, chaveamento e premiações até o títuloA vaga conquistada nas quartas da Copa do Brasil premia R$ 3,45 milhões, que passa a entrar no bolo dos R$ 4,4 milhões recebidos pelas fases anteriores (terceira e oitavas de final), totalizando os R$ 7,85 milhões de momento.

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Quanto aos seus planejamentos financeiros para 2021, o Flamengo espera alcançar no mínimo às semifinais da Copa do Brasil (veja os valores das fases abaixo). Na Libertadores, onde também se encontra nas quartas, idem.

Se juntarmos à pretensão do Flamengo, embalado nas três frentes, em chegar ao menos em segundo lugar no Brasileirão, até agora, o Rubro-Negro garantiu 49% dos R$ 84 milhões previstos em premiação total até o fim deste ano.

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E, para manter a toada e rechear as cifras, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 15ª rodada. Neste momento, o clube é o quinto colocado, com 24 pontos em 12 jogos disputados.

CONFIRA AS PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS

Libertadores​Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões)Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (R$ 5,4 milhões)Quartas de final: US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões) - onde está o FlamengoSemifinal: US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões)Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31,2 milhões)Campeão: US$ 15 milhões (R$ 78 milhões)

Copa do Brasil​3ª fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhões - onde está o FlamengoSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

Campeonato BrasileiroCampeão: R$ 33 milhõesVice-campeão: R$ 31,3 milhões3º colocado: R$ 29,7 milhões4º colocado: R$ 28 milhões5º colocado: R$ 26,4 milhões - onde está o Flamengo6º colocado: R$ 24,7 milhões