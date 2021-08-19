Flamengo ultrapassa a marca de 100 gols na temporada e vê Gabigol ultrapassar marca de 2019

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O Flamengo segue a sua rotina de empilhar vitórias com goleadas sob o comando de Renato Gaúcho. Na noite passada, diante do Olimpia, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores, o triunfo por 5 a 1, o que assegurou uma vaga para as semifinais ao clube e o expressivo feito de mais de 100 gols marcados na temporada (101, ao todo), em 44 jogos. A média é de 2,29 gols por jogo, sendo que o principal colaborador desses números acentuados atende por Gabriel Barbosa, autor de duas bolas na rede no confronto mais recente contra os paraguaios.

Gabigol, aliás, chegou a 10 gols somente na atual Libertadores - no total, são 24 na temporada. Ou seja, o atacante já ultrapassou os nove marcados no torneio de 2019, quando foi artilheiro (status de hoje, inclusive) e o principal protagonista na edição marcada pelo bicampeonato do Flamengo.

Dá para dizer que o sistema ofensivo do Flamengo tem sido de tirar o chapéu. Cabe destacar que o atropelo de ontem, além de sublinhar os números totais do clube e a relevância de Gabi, fez o Rubro-Negro ser o mais artilheiro da Libertadores-2021, com 28 gols, de forma isolada. A ver se Fluminense ou Barcelona-EQU estará à altura do embalado time de Renato Gaúcho nas semi.

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Agora, contudo, a chave precisa ser virada para outra competição. Isso porque, o Flamengo de Renato Gaúcho visita o Ceará, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h deste domingo, no Castelão (confira a tabela aqui).

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