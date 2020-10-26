Flamengo treina no CT do Grêmio; auxiliar explica permanência no Sul

Um dia após empatar com o Internacional em 2 a 2, pelo Brasileirão, o elenco do Flamengo já trabalhou na manhã desta segunda, no CT do Grêmio, em Porto Alegre. A decisão por permanecer na região sul foi visando a próxima partida, contra o Athletico na quarta-feira pela Copa do Brasil, conforme explicou o auxiliar técnico Jordi Gris em entrevista aos portais oficiais do clube.

- Tanto o jogo de ontem quanto jogo da Copa do Brasil, contra o Athletico, são dificílimos. É importante nos preparar bem e era melhor do que voltar ao Rio depois ir para Curitiba. Pensamos na mossa recuperação aqui. É importante recuperar os jogadores, todo elenco, para montarmos o melhor time - afirmou.Já com os reforços de Bruno Henrique, Diego Alvez, Lázaro e Daniel Cabral - que não estiveram à disposição de Domènec Torrent no domingo -, o Flamengo trabalhou no CT do Grêmio. Quem foi titular diante do Colorado fez apenas um trabalho regenerativo. A expectativa é de que o treinador faça alterações no time titular. No domingo, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão.