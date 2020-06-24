Flamengo transmitirá goleada sobre o Grêmio em sua página no Facebook

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A goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio, no Maracanã, entrou para a história. Com gols de Gabriel Barbosa (2), Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Marí, o time de Jorge Jesus superou o Tricolor Gaúcho e garantiu seu lugar na decisão da Copa Libertadores de 2019. Nesta quinta-feira, a partir das 20h, os rubro-negros poderão assistir ao jogo na página oficial do Flamengo no Facebook.

A partida foi disputada em 23 de outubro de 2019, no Maracanã. Foi a segunda partida da semifinal da Copa. Uma semana antes, em Porto Alegre, as equipes de Jorge Jesus e Renato Gaúcho empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio.

Depois , o Flamengo venceu o River Plate, da Argentina, por 2 a 1 no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e conquistou a América pela segunda vez.Amanhã vamos relembrar a goleada do Mengão sobre o Grêmio por 5 a 0, no Maraca, pela semifinal da Conmebol Libertadores 2019. A partida será transmitida às 20h na nossa página do Facebook! Não perca! #GlóriaEterna