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futebol

Flamengo trabalho com prazo curto para definir compra de Pedro

Com o atacante, acordo já está costurado, restando ao clube definir a transferência definitiva de Pedro com a Fiorentina, da Itália...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 17:39

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:39

Crédito: Pedro tem o desejo de seguir no Flamengo nas próximas temporadas (Alexandre Vidal / CRF
Emprestado pela Fiorentina até 31 de dezembro, o atacante Pedro vive a expectativa de, em breve, ser contratado em definitivo pelo Flamengo. A diretoria do clube, por sua vez, trabalha para resolver a situação do atleta dentro de uma semana, exercendo a opção de compra prevista no vínculo - o valor do investimento será de 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões.
Em relação ao atacante e seu empresários, as tratativas já estão encaminhadas. O desejo de Pedro em permanecer no Flamengo será determinante para que o acordo se concretize, já que o investimento será alto e o clube sofreu impacto financeiro com a pandemia e pelas quedas na Libertadores e Copa do Brasil. A informação vai de acordo com a publicação feita pelo jornal "O Dia", que, nesta sexta, informou que há uma cláusula no contrato de empréstimo de Pedro que determina que o Flamengo tem até o dia 10 de dezembro para oficializar ao clube italiano que irá exercer a opção de compra do atacante.
Artilheiro do Flamengo no ano, com 20 gols, Pedro é o reforço com melhor desempenho na temporada. Caso o acordo com a Fiorentina seja concretizado, o centroavante de 23 anos assinará por cinco anos com o clube da Gávea.

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