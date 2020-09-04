Flamengo terá voltas de Gabigol e Gerson e Gabriel Batista titular para enfrentar o Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ainda com um treino de "ativação" a ser realizado na manhã deste sábado, o Flamengo já sabe que poderá contar com as voltas de Gabigol e Gerson para o jogo de amanhã, às 17h, pela abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, com a mais recente notícia envolvendo Diego Alves, Gabriel Batista seguirá com a responsabilidade de ser o goleiro titular. Vale lembrar que Gabriel Barbosa e Gerson nem sequer foram relacionados para o jogo diante do Bahia, na última quarta-feira. O Fla, através da assessoria de imprensa, justificou assim a ausência deles no jogo passado:

- Em função da entorse no tornozelo esquerdo no último jogo, o atleta Gabriel Barbosa não foi relacionado; Gérson sentiu dores no ombro esquerdo e também seguirá no Rio de Janeiro. Agora, por falar em Rio de Janeiro, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã, a dupla voltará a estar à disposição de Domènec Torrent. Por outro lado, Bruno Henrique, que se recupera de um edema no joelho direito, e João Lucas, a recuperar-se de uma lesão muscular na coxa, seguem de fora.

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