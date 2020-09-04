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futebol

Flamengo terá voltas de Gabigol e Gerson e Gabriel Batista titular para enfrentar o Fortaleza

Rubro-Negro recebe o Leão do Pici neste sábado, às 17h, pela oitava rodada do Brasileiro
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Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 15:56
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ainda com um treino de "ativação" a ser realizado na manhã deste sábado, o Flamengo já sabe que poderá contar com as voltas de Gabigol e Gerson para o jogo de amanhã, às 17h, pela abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, com a mais recente notícia envolvendo Diego Alves, Gabriel Batista seguirá com a responsabilidade de ser o goleiro titular. Vale lembrar que Gabriel Barbosa e Gerson nem sequer foram relacionados para o jogo diante do Bahia, na última quarta-feira. O Fla, através da assessoria de imprensa, justificou assim a ausência deles no jogo passado:
- Em função da entorse no tornozelo esquerdo no último jogo, o atleta Gabriel Barbosa não foi relacionado; Gérson sentiu dores no ombro esquerdo e também seguirá no Rio de Janeiro. Agora, por falar em Rio de Janeiro, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã, a dupla voltará a estar à disposição de Domènec Torrent. Por outro lado, Bruno Henrique, que se recupera de um edema no joelho direito, e João Lucas, a recuperar-se de uma lesão muscular na coxa, seguem de fora.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Quanto ao goleiro: Gabriel Batista será mantido entre os 11, apesar da falha em Pituaçu. Diego Alves e César estão com Covid-19 e em quarentena - cumprindo dez dias protocolares de afastamento. Ambos serão reavaliados no CT, dias 11 e 14 deste mês, respectivamente. Hugo Souza, cria do Ninho do Urubu como Gabriel, é outra alternativa.

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