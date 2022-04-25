Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo terá que alcançar feito inédito para se manter invicto na Libertadores

Rubro-Negro nunca pontuou em três jogos contra o Universidad Católica no Estádio San Carlos de Apoquindo, palco do jogo desta quinta. Conheça mais sobre o local abaixo...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 06:00
Depois de conhecer a sua primeira derrota no Brasileiro, o Flamengo vira a chave para enfrentar a Universidad Católica pela Libertadores, onde está com 100% de aproveitamento e pode dar um largo passo rumo às oitavas de final. Além dos desfalques e o desgaste da sequência de jogos, o Rubro-Negro terá que superar o acanhado Estádio San Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito: vencer o time chileno no palco localizado em Las Condes.Sem luxo e tido como "raiz", o estádio é localizado na região metropolitana da capital Santiago e possui capacidade para cerca de 18 mil torcedores, ornado com as cores da Católica (azul e branca). O visual externo é uma atração à parte aos visitantes, aliás: há a Cordilheira dos Andes como plano de fundo.
Conheça o San Carlos de Apoquindo no vídeo abaixo:O local foi inaugurado em 1988; o Flamengo já jogou por lá quatro vezes. Só venceu no estádio uma única vez, porém, curiosamente, o rival não era a Universidad Católica, mas, sim, o Palestino - pela Sul-Americana de 2017.
Os outros três jogos do Flamengo no San Carlos de Apoquindo foram diante da Universidad Católica, pelas edições da Libertadores de 2002, 2010 e 2017. Foram três derrotas. A mais recente ocorreu em março de 2017, quando o time então comandado por Zé Ricardo perdeu para o de Marios Sala por 1 a 0, com gol de Santiago Silva. Na volta, o Fla venceu no Maracanã, mas, posteriormente, foi eliminado ainda na fase de grupos daquela edição do torneio.
> Veja a tabela na Libertadores
A missão de pontuar de forma inédita contra a Universidad Católica no Chile passa a ser de Paulo Sousa e seus comandados. A se reapresentar no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, o time deve seguir com oito desfalques para o confronto, sendo que Bruno Henrique e Ayrton Lucas nutrem uma remota chance de estarem à disposição. A bola rola às 19h desta quinta.
Os jogos do Flamengo contra a Universidad Católica no Chile:
2002 – Universidad Católica 2×1 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores2010 – Universidad Católica 2×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores2017 – Universidad Católica 1×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores
Crédito: SanCarlosdeApoquindo,acasadaCatólica,próximaadversáriadoFlamengonaLibertadores(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados