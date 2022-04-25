Flamengo terá que alcançar feito inédito para se manter invicto na Libertadores

Depois de conhecer a sua primeira derrota no Brasileiro, o Flamengo vira a chave para enfrentar a Universidad Católica pela Libertadores, onde está com 100% de aproveitamento e pode dar um largo passo rumo às oitavas de final. Além dos desfalques e o desgaste da sequência de jogos, o Rubro-Negro terá que superar o acanhado Estádio San Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito: vencer o time chileno no palco localizado em Las Condes.Sem luxo e tido como "raiz", o estádio é localizado na região metropolitana da capital Santiago e possui capacidade para cerca de 18 mil torcedores, ornado com as cores da Católica (azul e branca). O visual externo é uma atração à parte aos visitantes, aliás: há a Cordilheira dos Andes como plano de fundo.

Conheça o San Carlos de Apoquindo no vídeo abaixo:O local foi inaugurado em 1988; o Flamengo já jogou por lá quatro vezes. Só venceu no estádio uma única vez, porém, curiosamente, o rival não era a Universidad Católica, mas, sim, o Palestino - pela Sul-Americana de 2017.

Os outros três jogos do Flamengo no San Carlos de Apoquindo foram diante da Universidad Católica, pelas edições da Libertadores de 2002, 2010 e 2017. Foram três derrotas. A mais recente ocorreu em março de 2017, quando o time então comandado por Zé Ricardo perdeu para o de Marios Sala por 1 a 0, com gol de Santiago Silva. Na volta, o Fla venceu no Maracanã, mas, posteriormente, foi eliminado ainda na fase de grupos daquela edição do torneio.

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A missão de pontuar de forma inédita contra a Universidad Católica no Chile passa a ser de Paulo Sousa e seus comandados. A se reapresentar no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, o time deve seguir com oito desfalques para o confronto, sendo que Bruno Henrique e Ayrton Lucas nutrem uma remota chance de estarem à disposição. A bola rola às 19h desta quinta.

Os jogos do Flamengo contra a Universidad Católica no Chile:

2002 – Universidad Católica 2×1 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores2010 – Universidad Católica 2×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores2017 – Universidad Católica 1×0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores