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futebol

Flamengo terá força máxima para primeiro jogo da final do Carioca; confira a escalação

Rogério Ceni opta pelo retorno de Rodrigo Caio e Gerson ao time titular. Gabriel Batista é mantido no gol rubro-negro...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 20:02
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Com os retornos de Rodrigo Caio e Gerson ao time titular, Rogério Ceni usará força máxima no clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Do time considerado ideal pelo treinador, apenas Diego Alves está fora, uma vez que está em fase de transição após tratar uma fibrose na coxa. Gabriel Batista foi mantido no gol rubro-negro.
+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoO Flamengo entrará em campo com: Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Flamengo e Fluminense vão definir o campeão do Carioca em jogos de ida e volta neste e no próximo sábado, dias 15 e 22 de maio. Ambos os confrontos serão às 21h05, no Maracanã. Se houver empate na soma dos placares, haverá decisão por pênaltis.

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