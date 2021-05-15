Flamengo terá força máxima para primeiro jogo da final do Carioca; confira a escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está escalado para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Com os retornos de Rodrigo Caio e Gerson ao time titular, Rogério Ceni usará força máxima no clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Do time considerado ideal pelo treinador, apenas Diego Alves está fora, uma vez que está em fase de transição após tratar uma fibrose na coxa. Gabriel Batista foi mantido no gol rubro-negro.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoO Flamengo entrará em campo com: Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.