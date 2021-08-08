Flamengo terá dois desfalques contra o Sport; meia critica o árbitro: 'Conseguiu irritar os dois lados'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Além de perder a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, na derrota por 4 a 0 para o Internacional, neste domingo no Maracanã, o Flamengo teve duas baixas confirmadas para a próxima rodada do Brasileirão. Diego e Gabigol cumprirão suspensões e não encaram o Sport, domingo, no Raulino de Oliveira.

O camisa 10 estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o atacante foi expulso por Paulo Roberto Alves Júnior ao receber dois cartões. O primeiro por chutar a bola e retardar a partida, o segundo por aplaudir ironicamente o árbitro - que foi avisado do gesto pelo quarto árbitro do jogo.A expulsão gerou muita reclamação de Renato Gaúcho durante a partida. Ao término do jogo, o técnico foi ao encontro e conversou com o árbitro, assim como Diego Alves. Na saída de campo, Everton Ribeiro falou sobre o tema.