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futebol

Flamengo terá camisa pré-jogo nas cores verde, amarelo e preto; veja imagens

Camiseta feita pela Adidas, fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro, já está à venda na internet. Preço é de R$ 229,99, com tamanhos do P ao 3GG...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:14
Fornecedora de material esportivo do Flamengo, a Adidas divulgou nesta quinta-feira a nova camisa pré-jogo do Rubro-Negro. Nas cores verde, amarelo e preto, a vestimenta tem design camuflado tanto na parte da frente como nas costas. Veja as imagens.
+ Confira a tabela e simule os resultados dos jogos do BrasileirãoA camisa já está à venda no site oficial da fornecedora, no valor de R$ 229,99, e os tamanhos vão do P ao 3GG. Segundo a marca, a camiseta é feita com Primegreen, "uma série de materiais reciclados de alta performance". A Adidas também disse que a peça tem "tecido macio à prova de umidade".

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