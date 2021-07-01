Flamengo terá camisa pré-jogo nas cores verde, amarelo e preto; veja imagens

Fornecedora de material esportivo do Flamengo, a Adidas divulgou nesta quinta-feira a nova camisa pré-jogo do Rubro-Negro. Nas cores verde, amarelo e preto, a vestimenta tem design camuflado tanto na parte da frente como nas costas. Veja as imagens.

+ Confira a tabela e simule os resultados dos jogos do BrasileirãoA camisa já está à venda no site oficial da fornecedora, no valor de R$ 229,99, e os tamanhos vão do P ao 3GG. Segundo a marca, a camiseta é feita com Primegreen, "uma série de materiais reciclados de alta performance". A Adidas também disse que a peça tem "tecido macio à prova de umidade".