Flamengo terá a chance de igualar maior série invicta da história do confronto com o Palmeiras

Palmeiras e Flamengo farão neste sábado um dos jogos mais esperados dos últimos tempos no Brasil. Campeões de quatro dos cinco últimos Campeonatos Brasileiros e das duas Libertadores mais recentes, os rivais estarão frente a frente para decidir quem ficará mais uma vez com a principal taça do continente.

Apesar do equilíbrio nos títulos conquistados recentemente, os confrontos diretos tem tido um favorito: o Flamengo. Já são nove partidas sem os cariocas saberem o que é derrota para os paulistas. Neste período, foram cinco vitórias rubro-negras e quatro empates, com o time da Gávea levantando a taça de campeão da Supercopa do Brasil no início deste ano, após um 2 a 2 no tempo normal e um triunfo por 6 a 5 nos pênaltis.

Curiosamente, antes da sequência atual, foi o Palmeiras quem emplacou uma série de nove duelos sem perder. Na ocasião, entre 2014 e 2019, o Alviverde venceu quatro vezes e aconteceram cinco empates.Caso mantenha a invencibilidade, o Flamengo igualará a maior sequência da história do confronto. Entre 1983 e 1990, a equipe da Gávea emplacou uma série de dez duelos sem perder para o Palmeiras. Renato Gaúcho, hoje treinador do Rubro-Negro, inclusive marcou em um dos jogos. Em 1987, pela Copa União, o então atacante abriu o placar na vitória carioca por 2 a 0 - Ailton fez o segundo.

SÉRIE INVICTA DO FLAMENGO SOBRE O PALMEIRAS

13/06/2018 - Palmeiras 1x1 Flamengo​27/10/2018 - Flamengo 1x1 Palmeiras01/09/2019 - Flamengo 3x0 Palmeiras01/12/2019 - Palmeiras 1x3 Flamengo27/09/2020 - Palmeiras 1x1 Flamengo21/01/2021 - Flamengo 2x0 Palmeiras11/04/2021 - Flamengo 2x2 Palmeiras (6x5 nos pênaltis)30/05/2021 - Flamengo 1x0 Palmeiras12/09/2021 - Palmeiras 1x3 Flamengo