Flamengo tenta liberação de Pedro e Everton Ribeiro para jogo da Copa do Brasil; Arrasca segue em recuperação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a definição do São Paulo como adversário na Copa do Brasil e a chamada de Pedro para defender a Seleção Brasileira - juntando-se a Everton Ribeiro e Rodrigo Caio -, a diretoria do Flamengo se movimenta nos bastidores para minimizar os "prejuízos" e tenta a liberação do atacante e do meio-campista.

A informação foi inicialmente publicada pelo "Canal Paparazzo Rubro-Negro".

Junto à CBF, o diretor de relações externas Cacau Cotta, que representou o clube no sorteio da Copa, nesta sexta, tentará a liberação do atacante e do meia para que os dois possam atuar na ida das quartas de final contra o Tricolor, no próximo dia 11 de novembro. A apresentação da seleção de Tite será no dia 9, e a partida contra o Venezuela, em São Paulo, é no dia 13. Veja o cenário completo envolvendo as datas dos jogos de Flamengo e seleções.A possibilidade de Everton Ribeiro e Pedro serem liberados da Seleção Brasileira são pequenas, mas a diretoria do Flamengo fará o movimento para demonstrar sua insatisfação com o ocorrido e marcar uma posição à torcida.

FORA DA LISTA, ARRASCAETA SEGUE EM RECUPERAÇÃO

Sem entrar em campo pelo Flamengo desde 4 de outubro, o meia Arrascaeta ficou de fora da lista final do Uruguai para a terceira e quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O camisa 14 se reapresentou ao clube, no dia 16, justamente após defender a Celeste, com dores no joelho (não foi informado qual). Desde então, Arrascaeta segue em recuperação no Ninho do Urubu.