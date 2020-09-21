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Flamengo tem seis atletas com Covid-19 antes de jogo da Libertadores

O jogo está marcado para as 19h15 de terça-feira (22) e se tornou ainda mais importante para o time do técnico espanhol Domènec Torrent após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle na última quinta (17)

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 06:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 06:12
Flamengo não viu a cor da bola e foi presa fácil para o Independiente del Valle
Diego é um dos jogadores do Fla com Covid-19 Crédito: Independiente del Valle/Divulgação
O Flamengo informou na noite deste domingo (20) que seis atletas do seu elenco receberam diagnóstico positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
O jogo está marcado para as 19h15 de terça-feira (22) e se tornou ainda mais importante para o time do técnico espanhol Domènec Torrent após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle na última quinta (17), também no Equador.
Para ser relacionado para o jogo, o atleta precisa ter um exame negativo 24 horas antes do confronto.
Sem jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, já que a sua partida da 11ª rodada, contra o Goiás, foi adiada, o elenco permaneceu no país se preparando para o duelo contra o Barcelona.

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O Flamengo não informou o nome dos jogadores com teste positivo, mas disse que todos estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo departamento médico do clube.
O meio-campista Diego Ribas confirmou nas redes sociais que é um dos infectados pelo coronavírus. Segundo o Globo Esporte.com apurou, além de Diego, também testaram positivo Maurício Isla, Filipe Luís, Bruno Henrique, Michael e Matheuzinho.
Dos 25 jogadores que embarcaram para o Equador na semana passada, apenas 17 estão disponíveis, devido aos casos de Covid-19, lesões ou suspensão.

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