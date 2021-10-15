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Flamengo tem quatro jogadores, técnico e o craque da 'Seleção' da 26ª rodada do Brasileiro

Rubro-Negro, agora, receberá o Cuiabá neste domingo, pela 27ª rodada...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 18:10
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Vitorioso diante do Juventude, na última quarta-feira, no Maracanã, por 3 a 1, o Flamengo teve quatro jogadores e o técnico Renato Gaúcho eleitos para a "Seleção do Torcedor" da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram: Matheuzinho, Andreas Pereira, Kenedy e Pedro. Os três últimos marcaram os gols do triunfo (assista-os no vídeo abaixo).A votação é feita através de enquetes no Twitter em perfil administrado pela CBF. Aliás, foi por lá que Andreas Pereira foi eleito o "Cara" da rodada que passou. O camisa 18 marcou um gol antológico de bola parada, findando um jejum de mais três anos no clube, que não marcava de falta há 235 partidas, ou mais precisamente desde o dia 10 de junho de 2018 (veja mais aqui). > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Na caça ao líder Atlético-MG, o Flamengo volta a campo neste domingo, quando receberá o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã. O duelo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será transmitido em Tempo Real pelo LANCE!.

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