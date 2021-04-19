Flamengo tem o elenco mais valioso da Libertadores e fica à frente do Palmeiras por R$ 66 mi; veja o top-10

O Flamengo está a pouco mais de 24 horas da estreia na Libertadores. O primeiro jogo será contra o Vélez Sarsfield-ARG, em duelo a ser realizado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília) e pela 1ª rodada do Grupo G. O Rubro-Negro, aliás, chegará para o torneio com o status de elenco mais valioso do torneio, de acordo com o site "Transfermarkt".Dentre os 32 participantes da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo possui o plantel mais caro, valendo cerca de 128,8 milhões de euros - aproximadamente R$ 861,9 milhões. O segundo da lista sublinhada pelo site especializado em finanças esportivas é o Palmeiras, atual campeão, com valor de 119,2 milhões de euros (R$ 796,2 milhões) na soma de seus atletas.