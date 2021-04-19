Flamengo tem o elenco mais valioso da Libertadores e fica à frente do Palmeiras por R$ 66 mi; veja o top-10

O Flamengo está a pouco mais de 24 horas da estreia na Libertadores. O primeiro jogo será contra o Vélez Sarsfield-ARG, em duelo a ser realizado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília) e pela 1ª rodada do Grupo G. O Rubro-Negro, aliás, chegará para o torneio com o status de elenco mais valioso do torneio, de acordo com o site "Transfermarkt".Dentre os 32 participantes da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo possui o plantel mais caro, valendo cerca de 128,8 milhões de euros - aproximadamente R$ 861,9 milhões. O segundo da lista sublinhada pelo site especializado em finanças esportivas é o Palmeiras, atual campeão, com valor de 119,2 milhões de euros (R$ 796,2 milhões) na soma de seus atletas.
E há uma curiosidade em relação ao Flamengo: em 2020, o clube possuiu o elenco mais caro da história da Libertadores, com valor de 151,2 milhões de euros. Ainda assim, menos valorizado do que na temporada passada, quando caiu nas oitavas de final, o Rubro-Negro tem os jogadores mais caros da atual.
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Em tempo: o jogo entre Fla e Vélez terá transmissão em Tempo Real do L!.
Confira o top-10 dos elencos mais valiosos da Libertadores 2021:
1 - Flamengo (BRA) - 128,8 milhões de euros2 - Palmeiras (BRA) - 119,2 milhões de euros3 - River Plate (ARG) - 114,5 milhões de euros4 - Boca Juniors (ARG) - 94,8 milhões de euros5 - Atlético-MG (BRA) - 81,2 milhões de euros6 - Internacional (BRA) - 71,3 milhões de euros7 - Vélez Sarsfield (ARG) - 66,5 milhões de euros8 - São Paulo (BRA) - 61,8 milhões de euros9 - Santos (BRA) - 55,2 milhões de euros10 - Fluminense (BRA) - 48,7 milhões de euros