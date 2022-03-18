Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo tem lucro pequeno em clássico com o Vasco; veja os números

Primeira partida da semifinal teve receita superior a R$ 1 milhão, mas Flamengo e Vasco dividiram um resultado financeiro de apenas R$ 40,5 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 17:05

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:05

O clássico entre Vasco e Flamengo, no último domingo pela semifinal do Carioca, teve um público de 33.999 pagantes e renda de R$ 1.139.360,00, contudo, o lucro para os clubes foi pequeno. O Rubro-Negro, que venceu a partida por 1 a 0, teve lucro de R$ 15.570,36. O Vasco ficou com R$ 20.250,36.A diferença se dá por conta dos custos do exames de doping, que ficam a cargo do time vencedor. O lucro pequeno na operação do clássico se dá pelos altos custos. As despesas totais também foram milionárias: R$ 1.139.360,00. Nos clássicos do Carioca, os clubes dividem meio a meio as receitas e despesas. O Flamengo fechou a Taça Guanabara com um prejuízo de R$ 519 mil somadas as operações das 11 rodadas. Contra o Bangu, no último dia 12, o clube teve seu melhor resultado financeiro no Carioca. Foram 61.335 pagantes na goleada por 6 a 0, que marcou o reabertura do Maracanã após a reforma no gramado.
Neste domingo, o time de Paulo Sousa volta a enfrentar o Vasco no Maracanã. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que avançará para a final.
Crédito: Atorcidarubro-negranoclássicocontraoVasco,noúltimodomingo,noMaracanã(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados