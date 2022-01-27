Cartas na mesa

Flamengo tem interesse em Marinho e abre negociação com o Santos

O nome do acatante santista de 31 anos ganhou força no Fla devido ao adeus próximo de Michael. Clube paulista não o inscrever no Paulistão

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 23:56

Ainda sem reforços para 2022, o Flamengo está de olho no mercado e tem interesse em contratar Marinho, do Santos. A diretoria da Gávea já conversa com o clube da Vila Belmiro, com o qual o atacante tem contrato até dezembro. A negociação está em estágio inicial e é vista como complicada pelo Flamengo.
Marinho é opção ao Flamengo para a provável saída de Michael Crédito: Ivan Storti/Santos
De acordo com Marcos Braz, em contato com jornalistas no Luso-Brasileiro, palco da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre a Portuguesa nesta quarta, o presidente do Santos, impôs condições que dificultam a contratação neste momento. Esta janela é a última janela para o Santos negociá-lo, uma vez que, a partir de junho, Marinho, de 31 anos, está livre para assinar um pré-contrato.
A chegada de Marinho ao Flamengo preencheria uma lacuna no elenco atual, já que Kenedy deixou o clube em janeiro, com o retorno solicitado pelo Chelsea, da Inglaterra. O técnico Paulo Sousa ainda deve ter outra baixa: Michael está perto de ser vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Ao todo, já são dez saídas confirmadas, entre empréstimos, vendas e dispensas, no grupo para 2022.

