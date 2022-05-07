Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo tem dois novos desfalques de peso e três voltas para clássico; veja os relacionados
futebol

Flamengo tem dois novos desfalques de peso e três voltas para clássico; veja os relacionados

Jogo contra o Botafogo será válido pela quinta rodada do Brasileirão e disputado em Brasília, neste domingo...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 13:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 13:16
O Flamengo, nesta manhã de sábado, finalizou a preparação para o clássico diante do Botafogo, a ser realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha e pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou a lista de relacionados, antes de embarcar para Brasília. Há duas baixas novas (e de peso), Santos e Pedro, e três voltas: Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marinho.Sobre os desfalques citados, apenas o goleiro teve uma lesão constatada. Veja os comunicados do Fla:
- No último jogo, o atleta Pedro sentiu dores no adutor da coxa direita. Exame não constatou lesão, mas as dores ainda o incomodam e seguirá os trabalhos específicos no CT - informou o Flamengo, completando:
- O atleta Santos sentiu dores no quadríceps da coxa esquerda. Exame constatou lesão. Iniciou tratamento.
> GALERIA: Fla de Gabigol jamais perdeu para o Botafogo; relembre
Léo Pereira e Marinho, que ficaram fora da viagem para Córdoba, voltam a estar à disposição. Rodrigo Caio, que vem treinando com o grupo há um tempo e ainda não estreou em 2022, idem.
As outras baixas ficam por conta de Matheuzinho, que já treina com o grupo há quatro dias, mas ainda não tem totais condições de jogo, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique e Vitinho.
Atualmente, o Flamengo está com cinco pontos e na 12ª posição, enquanto o Botafogo, com a mesma pontuação, está em 13º colocado no Brasileirão.
Crédito: RegistrodotreinodoFlamengodestesábado,vésperadoclássicoanteBotafogo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados