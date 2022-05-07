Flamengo tem dois novos desfalques de peso e três voltas para clássico; veja os relacionados

O Flamengo, nesta manhã de sábado, finalizou a preparação para o clássico diante do Botafogo, a ser realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha e pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou a lista de relacionados, antes de embarcar para Brasília. Há duas baixas novas (e de peso), Santos e Pedro, e três voltas: Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marinho.Sobre os desfalques citados, apenas o goleiro teve uma lesão constatada. Veja os comunicados do Fla:

- No último jogo, o atleta Pedro sentiu dores no adutor da coxa direita. Exame não constatou lesão, mas as dores ainda o incomodam e seguirá os trabalhos específicos no CT - informou o Flamengo, completando:

- O atleta Santos sentiu dores no quadríceps da coxa esquerda. Exame constatou lesão. Iniciou tratamento.

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Léo Pereira e Marinho, que ficaram fora da viagem para Córdoba, voltam a estar à disposição. Rodrigo Caio, que vem treinando com o grupo há um tempo e ainda não estreou em 2022, idem.

As outras baixas ficam por conta de Matheuzinho, que já treina com o grupo há quatro dias, mas ainda não tem totais condições de jogo, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique e Vitinho.

Atualmente, o Flamengo está com cinco pontos e na 12ª posição, enquanto o Botafogo, com a mesma pontuação, está em 13º colocado no Brasileirão.