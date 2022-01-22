Flamengo tem dia de preparação intensa de olho em sua estreia no Campeonato Carioca

Não faltou trabalho no CT Ninho do Urubu a poucos dias do Flamengo estrear no Campeonato Carioca neste sábado (22). Debaixo de sol forte, a equipe sub-20 do Rubro-Negro treinou de olho no confronto com a Portuguesa. Sob o comando de Fábio Matías, os jogadores se reuniram no Campo 4 e tiveram inicialmente uma atividade física. Em seguida, houve uma preparação com bola.
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O elenco principal, por sua vez, trabalhou forte no CT principal. O técnico Paulo Sousa orientou os jogadores sobre posicionamento e os atletas realizaram um coletivo.
O Flamengo estreia no Estadual na quarta-feira (26) diante da Portuguesa, às 21h35.