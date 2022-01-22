Flamengo tem dia de preparação intensa de olho em sua estreia no Campeonato Carioca

Não faltou trabalho no CT Ninho do Urubu a poucos dias do Flamengo estrear no Campeonato Carioca neste sábado (22). Debaixo de sol forte, a equipe sub-20 do Rubro-Negro treinou de olho no confronto com a Portuguesa. Sob o comando de Fábio Matías, os jogadores se reuniram no Campo 4 e tiveram inicialmente uma atividade física. Em seguida, houve uma preparação com bola.