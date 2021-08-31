Flamengo tem cinco representantes na Seleção do Torcedor da 18ª rodada do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de golear o Santos por 4 a 0 na Vila Belmiro, no último sábado, o Flamengo garantiu cinco representantes na "Seleção do Torcedor" da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: Diego Alves, Filipe Luís, Michael, Gabi e o técnico Renato Gaúcho.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaO goleiro Diego Alves teve uma noite tranquila e passou, mais uma vez, segurança debaixo das traves. Segundo o site "SofaSocre", ele precisou fazer apenas uma defesa e acertou mais de 90% dos passes que tentou.

Já Filipe Luís teve mais uma atuação de tirar o chapéu. Segundo dados do site "SofaScore", na partida, foram três cortes, seis interceptações, três desarmes e três duelos ganhos pelo alto e pelo chão. Além disso, ele teve quase 92% de aproveitamento nos passes tentados.

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Michael teve mais uma participação fundamental na construção do resultado. O camisa 19 sofreu o pênalti que foi convertido por Gabi para abrir o placar e deu a assistência para o segundo gol do Rubro-Negro na vitória sobre o Santos.

O nome da partida foi Gabi. Das cinco finalizações que encontraram a direção do gol, três balançaram as redes. Com muita movimentação durante todo o confronto e com um hat-trick, o camisa 9 se garantiu na Seleção do Torcedor da 18ª rodada do Brasileirão.