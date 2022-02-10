Flamengo tem apenas três atacantes disponíveis para enfrentar o Audax; veja possibilidades para Paulo Sousa

O Flamengo tem baixas confirmadas no setor ofensivo para enfrentar o Audax, nesta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Nesse sentido, com dois atacantes de fora, o técnico Paulo Sousa terá apenas três jogadores da posição disponíveis tanto para escalar o time e quanto para fazer alterações durante a partida.> Fla acerta ao pagar 10,5 milhões de euros para ficar com Andreas? Vote! Inicialmente, vale destacar que, de acordo com o site oficial do Flamengo, o elenco principal conta com cinco atacantes. São eles: Bruno Henrique, Vitinho, Gabi, Pedro e Marinho. Nesta noite, os dois primeiros são cartas fora do baralho para o Mister.

Isso acontece porque Bruno Henrique teve uma lesão constatada na coxa direita e Vitinho, expulso no Fla-Flu, cumpre suspensão automática na rodada. Dessa forma, apenas os atacantes Gabi, Pedro (centroavantes) e Marinho (ponta) serão as opções para enfrentar o Audax.O FLAMENGO NO ÚLTIMO JOGO

Diante do Fluminense, no último domingo, o Flamengo foi a campo em um esquema tático com apenas um atacante de origem: Gabi. Marinho, no lugar de Diego, e Vitinho, no lugar de Everton Ribeiro, entraram na etapa final. Pedro permaneceu no banco durante todo o clássico, e Bruno Henrique não foi relacionado.

> Veja e simule a tabela do CariocãoPOSSIBILIDADES

Paulo Sousa tem aproveitado o início do Carioca para fazer testes no Fla. A fim de ilustrar este cenário, basta lembrar os dois últimos jogos: se contra o Fluminense apenas Gabigol foi o atacante titular, diante do Boavista, na terceira rodada, Vitinho, Marinho e Pedro estavam entre os 11 iniciais.

Existe, então, a possibilidade da torcida rubro-negra ver uma nova escalação contra o Audax. Logo, em determinado momento do jogo, a Nação pode ver o Flamengo com Gabi, Marinho e Pedro em campo ao mesmo tempo.

Inclusive, ver Pedro e Gabigol juntos é um desejo antigo dos torcedores, e o Mister já indicou que isso acontecerá (clique aqui e relembre). A escalação - juntamente com a formação tática - do Flamengo no terceiro jogo da Era Paulo Sousa será conhecida a partir das 19h. O L! acompanhará tudo em tempo real.