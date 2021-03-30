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Flamengo tem a intenção de mandar o clássico com o Vasco em Brasília

Por conta da Supercopa do Brasil, que será disputada no Mané Garrincha, o Clássico dos Milhões pelo Campeonato Carioca será o jogo isolado da 9ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 19:11
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo tem a intenção e trabalha para mandar o clássico contra o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi confirmada ao L! pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. O jogo é previsto pela Ferj para ser realizado no próximo dia 14 ou 15 de abril, mas o confronto ainda consta sem local definido na tabela da competição.
Dias antes, em 11 de abril, o Flamengo enfrentará o Palmeiras em Brasília, pela Supercopa do Brasil, o que explica o movimento por parte do clube da Gávea. A ideia, contudo, ainda precisa do aval da federação do Rio de Janeiro e do rival.
Além disso, existe a situação de medidas de segurança e combate à pandemia do coronavírus. Até o dia 4 de abril estão proibidos jogos de futebol no munícipio do Rio de Janeiro, o que ainda pode ser estendido pelas autoridades.

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