Flamengo tem a intenção de mandar o clássico com o Vasco em Brasília

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O Flamengo tem a intenção e trabalha para mandar o clássico contra o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi confirmada ao L! pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. O jogo é previsto pela Ferj para ser realizado no próximo dia 14 ou 15 de abril, mas o confronto ainda consta sem local definido na tabela da competição.

Dias antes, em 11 de abril, o Flamengo enfrentará o Palmeiras em Brasília, pela Supercopa do Brasil, o que explica o movimento por parte do clube da Gávea. A ideia, contudo, ainda precisa do aval da federação do Rio de Janeiro e do rival.