Flamengo tem a intenção de aderir projeto de compra de vacinas contra a Covid-19

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo tem a intenção de aderir ao projeto de compras de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, cujo texto foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, ao jornal "O Globo".

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCAApós a aprovação do Projeto de Lei 948/21 pela Câmara, nesta quarta, restam a análise e aprovado do Senado Federal e a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Oficialmente, o Flamengo ainda não se posicionou sobre o assunto ou deu detalhes do planejamento, diferentemente do Athletico.Nesta quinta-feira, o Athletico publicou uma nota oficial a respeito do tema, afirando que "pretende entrar no grupo de empresas que está liderando este movimento para compras das vacinas com intuito de auxiliar a vacinação em massa da população brasileira."