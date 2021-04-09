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futebol

Flamengo tem a intenção de aderir projeto de compra de vacinas contra a Covid-19

Projeto de Lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana, restando aprovação do Senado Federal e da presidência...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 21:06
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo tem a intenção de aderir ao projeto de compras de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, cujo texto foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, ao jornal "O Globo".
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCAApós a aprovação do Projeto de Lei 948/21 pela Câmara, nesta quarta, restam a análise e aprovado do Senado Federal e a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Oficialmente, o Flamengo ainda não se posicionou sobre o assunto ou deu detalhes do planejamento, diferentemente do Athletico.Nesta quinta-feira, o Athletico publicou uma nota oficial a respeito do tema, afirando que "pretende entrar no grupo de empresas que está liderando este movimento para compras das vacinas com intuito de auxiliar a vacinação em massa da população brasileira."
De acordo com a direção, o clube buscará comprar vacinas "para todos os seus funcionários, atletas, comissões técnicas e também para todos os Sócios Furacão que estão colaborando com o pagamento de suas mensalidades na pandemia, mesmo sem poder ir ao estádio."

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