Flamengo supera franquias da NBA e lidera ranking de interações na América; veja números

A força da torcida do Flamengo nas redes sociais não é novidade e ficou ainda mais evidente neste último mês de fevereiro. Em levantamento feito pela D&F Social Analytics, o Rubro-Negro ficou em primeiro entre todos os clubes da América no número de interações no Instagram, com direito a uma ampla vantagem para os demais.No total, o Flamengo teve 65,1 milhões de interações na rede social. Os números foram impulsionados pela conquista do Brasileirão, no último dia 25. A diferença para o segundo lugar - o Los Angeles Lakers, da NBA - é de mais 36 milhões. Golden State Warriors, River Plate e Palmeiras fecharam o Top 5.