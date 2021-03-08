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futebol

Flamengo supera franquias da NBA e lidera ranking de interações na América; veja números

Levantamento feito pela D&F Social Analytics levou em consideração as publicações feitas no Instagram, no último mês de fevereiro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 20:00
Crédito: Paula Reis/Flamengo
A força da torcida do Flamengo nas redes sociais não é novidade e ficou ainda mais evidente neste último mês de fevereiro. Em levantamento feito pela D&F Social Analytics, o Rubro-Negro ficou em primeiro entre todos os clubes da América no número de interações no Instagram, com direito a uma ampla vantagem para os demais.No total, o Flamengo teve 65,1 milhões de interações na rede social. Os números foram impulsionados pela conquista do Brasileirão, no último dia 25. A diferença para o segundo lugar - o Los Angeles Lakers, da NBA - é de mais 36 milhões. Golden State Warriors, River Plate e Palmeiras fecharam o Top 5.
1º) Flamengo – 65,1 milhões2º) Los Angeles Lakers – 28,7 milhões3º) Golden State Warriors – 26,3 milhões4º) River Plate – 18,6 milhões5º) Palmeiras – 12,2 milhões
+ Confira a tabela completa do Cariocão 2021

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