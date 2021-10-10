Flamengo supera desfalques e bate o Fortaleza após gols em sequência fulminante no Castelão

Um confronto que prometia ser equilibrado até foi durante boa parte, mas seis minutos na segunda etapa foram o suficiente para um desfalcado Flamengo acabar com a "brincadeira" no Castelão. Neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro venceu o Fortaleza por 3 a 0 com gols de Pedro e Michael (2), anotados depois de uma sequência fulminante.
O resultado faz com que o Flamengo mantenha os 11 pontos de vantagem para o líder, Atlético-MG, que segue com dois jogos a mais na tabela. Já o Fortaleza estaciona nos 39 pontos, na segunda colocação.
MUITA POSSE E POUCA EFETIVIDADE
Mesmo com a ausência de sete titulares, seja por lesão ou convocações na data Fifa, o Fla aproveitou o fôlego inicial para sufocar um organizado Fortaleza e diminuir os espaços na saída de bola. Com mais volume, conseguiu três arremates em 15 minutos, mas sem levar perigo de fato. A tônica da etapa inicial foi com os visitantes com a bola nos pés, e ela só não foi para a rede por conta do ritmo quebrado após paralisações em sequência, além do declínio técnico do time como um todo (Vitinho e Michael foram os pontos negativos).
PEDIU PARA PARAR, PAROU!
A rede deixou de preguiça na segunda etapa. O Fortaleza veio com David para tentar surpreender, fez um calor no reinício, mas o Flamengo conseguiu decidir o jogo em um intervalo de seis minutos, mesmo quando estava em ritmo moroso. Pedro abriu a porteira, de cabeça e após boa cobrança de escanteio de Andreas (aproveitando a falha do bololô na área e de Felipe Alves).
E PASSOU A DAR TUDO CERTO
O gol do Pedro saiu aos 15 minutos. Dali até os 21, mais dois gols saíram oriundos de uma blitz irrefreável, ambos marcados por Michael. Primeiro, ele aproveitou um rebote dado por Felipe Alves na cobrança de falta de Andreas. Em seguida, Com o Fortaleza grogue, Matheuzino foi ao fundo e pôs a bola na cabeça do pequenino e iluminado Michael, que vinha tendo uma atuação pífia até desencantar na noite. Para melhorar o cenário, Ronald foi expulso minutos depois e deixou o time mandante com um a menos. O pesadelo de Vojvoda ficou completo, e a missão do argentino passou a ser não ser goleado até o apito final (ao menos isso não deu errado).
PRÓXIMOS JOGOS
O Fortaleza, agora, recebe o Grêmio, nesta quarta-feira, também no Castelão, às 20h30. No mesmo dia, o Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude, às 19h. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.
FICHA TÉCNICAFortaleza x Flamengo - 25ª rodada do BrasileirãoData e horário: 09/10/2021, às 19hLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)Cartões amarelos: Vitinho e Rodrigo Caio (FLA) Cartões vermelhos: Ronald (FOR)
GOLS: Pedro, 15'/2ºT (0-1); Michael, 18'/2º (0-2), 21'2ºT (0-3).
FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Titi e Matheus Jussa (Jackson, 31'/1ºT); Yago Pikachu, Ronald, Éderson, Lucas Crispim, Lucas Lima (Felipe, 14'/2ºT) e Edinho (David, intervalo); Wellington Paulista (Robson, 14'/2ºT).
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Bruno Viana, 28'/2ºT), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (João Gomes, 28'/2ºT), Andreas Pereira (Lázaro, 37'/2ºT) e Vitinho (Kenedy, 25'/2ºT); Michael (Rodinei, 37'/2ºT) e Pedro.