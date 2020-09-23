Flamengo supera adversidades, sufoco no fim e alivia tensão ao vencer o Barcelona-EQU

Ufa. Se não foi esta, certamente outra expressão de alívio foi ouvida na casa dos flamenguistas nesta terça-feira. Depois de um primeiro tempo de brilhantismo, o Flamengo se perdeu no segundo tempo, mas, ainda assim, após drama com nove casos de Covid-19 e tensão com os 5x0 na bagagem, saiu vitorioso diante do Barcelona, no Estádio Olímpico de Guayaquil: 2 a 1, com gols de Pedro e Arrascaeta. Emmanuel Martínez diminuiu.
O confronto desta noite - que por pouco não foi adiado - foi válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. Por lá, agora, o Rubro-Negro soma nove pontos, encaminhando a vaga às oitavas. Os equatorianos seguem zerados, sem chances de avançar.
INÍCIO ANIMADOR
A expectativa da Nação era tremenda: o que esperar de uma equipe recém-humilhada em campo e que acumulou contratempos, com lesões e atuais sete casos do novo coronavírus no elenco, fora? E o início foi animador, uma prévia do que viria pela frente (ao menos até o intervalo).
E os dois últimos foram os protagonistas do segundo gol. A equipe rubro-negra engrenou de vez quando Pedro fez o pivô, serviu Everton Ribeiro, que, pela direita, encontrou Arrascaeta dentro da área. O uruguaio dominou e logo arrematou, assim como o camisa 21. O resultado foi o mesmo: bola na rede, aos 25 minutos. O domínio foi contundente até os últimos lances da etapa inicial, quando o ritmo caiu e o Barcelona chegou com perigo duas vezes.
PANE DEFENSIVA
Os sustos antes do intervalo amadureceram ao ponto de, ainda no primeiro lance de destaque no segundo tempo, o Barcelona encontrar espaços para descontar o marcador sem muito esforço. Martínez, livre após pane na defesa brasileira, recebeu de Colmán e deu contornos dramáticos à partida: 1x2.
CENÁRIO DE DRAMA
Após levar o gol no começo da etapa final, o Flamengo passou a se deparar com um cenário oposto ao do primeiro tempo. A queda física se acentuou, Pedro pediu para sair por incômodo muscular (mas não sem antes desperdiçar uma oportunidade, atipicamente) e o risco de deixar pontos pelo caminho flertou com a realidade. Os mandantes foram se apegando aos últimos suspiros de esperança.
A engrenagem do Fla, que parecia fluida, deixou de dar o controle das ações. O técnico Fabián Bustos fez mudanças para preencher o ataque e pressionar os visitantes no abafa. O cascudo Jonatan Álvez tornou-se a principal arma pela igualdade no marcador, que não foi mais alterado. Triunfo no sufoco, mas essencial para a sequência.
FICHA TÉCNICABARCELONA DE GUAYAQUIL 1X2 FLAMENGO
Estádio: Monumental de Barcelona, em Guayaquil (EQU)Data e horário: 22 de setembro, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Diego Haro (PER)Assistentes: Johny Bossio (PER) e Michael Orue (PER)Público: Não houveGramado: BomCartões amarelos: Orejuela, Riveros e Piñatares (BAR) / Lincoln, Domènec Torrent, Thiago Maia e Willian Arão (FLA)Cartões vermelhos:
GOLS: Pedro, 5'/1ºT (0-1), Arrascaeta, 25'1ºT (0-2) e Emmanuel Martínez, 2'/2ºT (1-2)
BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Fabián Bustos)Burrai; Castillo Riveros, Aimar (Gabriel Marques, 7'/2ºT) e Vallecilla; Orejuela, Pitñatares (Quintero, 26'/2ºT), Emmanuel Martínez (Adonis Preciado, 35'/2ºT), Damián Díaz e Arroyo (Jonatan Álvez, 7'/2ºT); Cristian Colmán.
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)César; Thuler (Ramon, 29'/2ºT), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro (Lincoln, 27'/2ºT).