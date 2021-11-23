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futebol

Flamengo-SP recusa proposta do Santos pelo artilheiro do Sub-20

Clube de Guarulhos não aceitou a prorrogação do empréstimo até o final de 2022. Rwan tem contrato com o Peixe até dezembro e opção de compra está estipulada em R$ 700 mil...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 12:01

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:01

O Flamengo de Guarulhos recusou a proposta do Santos pela a prorrogação do empréstimo do atacante Rwan Cruz, destaque do Sub-20, que termina dia 31 de dezembro. A proposta do Peixe foi apresentada em reunião realizada na última quinta-feira entre o representante do jogador e o executivo de futebol Edu Dracena.O Santos tem a prioridade exclusiva de compra do atacante até o final do contrato do jogador por cerca de R$ 700 mil por 70% dos direitos. O Peixe alegou não ter condições financeiras de exercer a opção no momento e pediu a prorrogação do empréstimo. Outros clubes já demonstraram interesse na contratação do jogador.
Rwan é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Em 15 jogos pelo Sub-20 marcou 11 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1301 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 118 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 100 minutos jogados.Rwan também foi utilizado na equipe Sub-23 e é o artilheiro do Peixe na categoria e foi no Brasileirão de Aspirantes. Em 11 jogos pela categoria foram 3 gols marcados, sendo titular em seis partidas e somou 611 minutos em campo.
Crédito: RwanéoartilheirodoSub-20doSantosnatemporada(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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