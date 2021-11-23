Flamengo-SP recusa proposta do Santos pelo artilheiro do Sub-20

O Flamengo de Guarulhos recusou a proposta do Santos pela a prorrogação do empréstimo do atacante Rwan Cruz, destaque do Sub-20, que termina dia 31 de dezembro. A proposta do Peixe foi apresentada em reunião realizada na última quinta-feira entre o representante do jogador e o executivo de futebol Edu Dracena.O Santos tem a prioridade exclusiva de compra do atacante até o final do contrato do jogador por cerca de R$ 700 mil por 70% dos direitos. O Peixe alegou não ter condições financeiras de exercer a opção no momento e pediu a prorrogação do empréstimo. Outros clubes já demonstraram interesse na contratação do jogador.