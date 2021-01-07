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Flamengo sonda situação do lateral-direito Orejuela, do Cruzeiro

Rubro-Negro tem a concorrência do Sporting, de Portugal, e do Atlético-MG, que já formalizou uma proposta pelo atleta colombiano...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 12:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 12:25

Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Em grave situação financeira, o Cruzeiro já deixou claro que pretende negociar o lateral-direito Orejuela e vem recebendo sondagens pelo atleta colombiano. Entre os clubes interessados está o Flamengo, que já havia tentado a contratação do jogador entre o fim de 2019 e o início de 2020.
+ R10 no Flamengo… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiroDe acordo com informações do "ge", o Rubro-Negro já entrou em contato diretamente com a diretoria do Cruzeiro em busca de informações sobre as condições para a venda do lateral de 25 anos.
No entanto, o Flamengo tem concorrência para fechar a contratação. O Sporting, de Portugal, também sondou a situação com o Cruzeiro, e quem está na frente na briga pelo colombiano é o Atlético-MG, que já realizou uma proposta. O Galo teria o interesse de investir valores pouco acima dos 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) para contratá-lo.
+ Flamengo se complicou: veja a tabela atualizada do Brasileirão
No último ano, Orejuela esteve emprestado ao Grêmio, onde disputou 31 partidas e marcou um gol. Havia um princípio de acordo para o atleta permanecer no clube gaúcho, mas a negociação entre os clubes esfriou e abriu margem para novas possibilidades de destino.

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