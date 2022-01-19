Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo sonda Benfica por Everton Cebolinha; clube tem trunfo em possível negociação
futebol

Flamengo sonda Benfica por Everton Cebolinha; clube tem trunfo em possível negociação

Segundo jornal português, Atlético-MG e Palmeiras também consultaram informalmente a situação do atacante ex-Grêmio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 10:16

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 10:16

Em meio à segunda semana de trabalhos com Paulo Sousa, o Flamengo tem priorizado a manutenção de jogadores que já estão em seu elenco e, até o momento, não anunciou reforços para 2022. Mas o clube promete acelerar tratativas e está antenado ao mercado, tanto que recentemente, segundo o jornal português "A Bola", sondou o Benfica para saber as possibilidades de negócio com Everton Cebolinha. De acordo com a publicação, Atlético-MG e Palmeiras também consultaram informalmente a situação de Everton, que está no Benfica desde a temporada 2020/21. O vínculo com o clube português expira em meados de 2025.
- O Benfica quer, no mínimo, recuperar o investimento no jogador de 25 anos, os tais 20 milhões de euros, embora tivesse de respeitar a cláusula de vinte por cento para o Grêmio - diz um trecho da reportagem.
O interesse em Everton surge no mesmo período em que o Flamengo negocia a venda de Michael com o Al Hilal, da Arábia Saudita. As conversas pela transação estão em estágio avançado, e o camisa 19 pode sair em breve por cerca de R$ 45,6 milhões. Por ora, o Robozinho segue treinando no Ninho do Urubu.
E Cebolinha seria uma alternativa para preencher uma lacuna quanto a pontas no Flamengo, que já viu Kenedy partir. O atacante chegou ao Benfica após um pedido de Jorge Jesus, que o escalou 28 vezes nesta temporada (e 48 na última). São 12 gols e 15 assistências pelos Encarnados, ao todo.
TRUNFO POR CEBOLINHA
Caso pise no acelerador nas conversas por Everton, o Flamengo tem um trunfo na mesa: o ótimo trânsito com o empresário do atacante, Giuliano Bertolucci. Em 2021, o Rubro-Negro aproveitou a boa relação em dois imponentes negócios fechados: o empréstimo de Andreas Pereira, que pode virar aquisição definitiva nos próximos dias, e a contratação de David Luiz.
> Flamengo estreia dia 26! Veja a tabela do Cariocão
Além da dupla ex-Premier League, Bertolucci agencia dois jovens promissores pertencentes ao Flamengo: o zagueiro Gabriel Noga e o lateral-direito Matheuzinho. Ou seja, a abordagem por Everton está amparada a um histórico bem-sucedido no mercado de costuras entre clube e empresário.
Crédito: EvertonemaçãopeloBenfica,ondetemcontratoaté2025(Foto: Divulgação/TwitterSLBenfica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados