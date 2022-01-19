Flamengo sonda Benfica por Everton Cebolinha; clube tem trunfo em possível negociação

Em meio à segunda semana de trabalhos com Paulo Sousa, o Flamengo tem priorizado a manutenção de jogadores que já estão em seu elenco e, até o momento, não anunciou reforços para 2022. Mas o clube promete acelerar tratativas e está antenado ao mercado, tanto que recentemente, segundo o jornal português "A Bola", sondou o Benfica para saber as possibilidades de negócio com Everton Cebolinha. De acordo com a publicação, Atlético-MG e Palmeiras também consultaram informalmente a situação de Everton, que está no Benfica desde a temporada 2020/21. O vínculo com o clube português expira em meados de 2025.

- O Benfica quer, no mínimo, recuperar o investimento no jogador de 25 anos, os tais 20 milhões de euros, embora tivesse de respeitar a cláusula de vinte por cento para o Grêmio - diz um trecho da reportagem.

O interesse em Everton surge no mesmo período em que o Flamengo negocia a venda de Michael com o Al Hilal, da Arábia Saudita. As conversas pela transação estão em estágio avançado, e o camisa 19 pode sair em breve por cerca de R$ 45,6 milhões. Por ora, o Robozinho segue treinando no Ninho do Urubu.

E Cebolinha seria uma alternativa para preencher uma lacuna quanto a pontas no Flamengo, que já viu Kenedy partir. O atacante chegou ao Benfica após um pedido de Jorge Jesus, que o escalou 28 vezes nesta temporada (e 48 na última). São 12 gols e 15 assistências pelos Encarnados, ao todo.

TRUNFO POR CEBOLINHA

Caso pise no acelerador nas conversas por Everton, o Flamengo tem um trunfo na mesa: o ótimo trânsito com o empresário do atacante, Giuliano Bertolucci. Em 2021, o Rubro-Negro aproveitou a boa relação em dois imponentes negócios fechados: o empréstimo de Andreas Pereira, que pode virar aquisição definitiva nos próximos dias, e a contratação de David Luiz.

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Além da dupla ex-Premier League, Bertolucci agencia dois jovens promissores pertencentes ao Flamengo: o zagueiro Gabriel Noga e o lateral-direito Matheuzinho. Ou seja, a abordagem por Everton está amparada a um histórico bem-sucedido no mercado de costuras entre clube e empresário.