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futebol

Flamengo sofre sua maior goleada no Maracanã desde 2015

São Paulo venceu o Rubro-Negro no Rio por 4 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:25

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:25

Crédito: São Paulo conseguiu vencer de virada (Alexandre Vidal / Flamengo
Com a derrota do Internacional para o Corinthians, no sábado, o Flamengo entrou em campo para encarar o São Paulo, nesse domingo, disposto a se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro e virar o turno na ponta. Saiu, porém, com uma rara goleada sofrida no Maracanã: 4 a 1.
O Rubro-Negro Carioca não perdia por três gols de diferença no estádio desde o 3 a 0 imposto pelo Corinthians no Brasileirão de 2015. Fazia tanto tempo, que nenhum jogador do atual elenco estava naquele grupo.
Mais raro ainda tem sido sofrer quatro gols no Maracanã. A última derrota até então havia sido para o Athletico Paranaense, em 2013. Um 4 a 2 do Furacão também pelo Campeonato Brasileiro.
Mas, se no Rio tem sido incomum esse tipo de placar, o mesmo não dá pra dizer sobre o histórico geral. Desde a chegada do técnico Domènec Torrent ao clube, no meio deste ano, o Flamengo sofreu quatro derrotas, contando esta para o São Paulo, e três delas foram por três ou mais gols de diferença: 3 a 0 para o Atlético Goianiense, em Goiás, 5 a 0 para o Independiente del Valle, no Equador, e esse 4 a 1 para o Tricolor.

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