Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo só depende de si para ser octacampeão; veja e simule a sequência na reta final do Brasileirão
futebol

Flamengo só depende de si para ser octacampeão; veja e simule a sequência na reta final do Brasileirão

Com uma partida a menos e confrontos diretos pela frente, time de Rogério Ceni pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro sem depender de outros resultados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 06:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, levou o Flamengo aos 55 pontos no encerramento da 31ª rodada do Brasileiro. A diferença para o Internacional é de quatro pontos, mas, com uma rodada atrasada a disputar e o confronto direto com o líder, o Rubro-Negro só depende dos próprios resultados para conquistar o octacampeonato nacional.
Você confere esse o outros detalhes da classificação do Brasileirão, além de poder simular as rodadas finais do Campeonato Brasileiro clicando aqui.> VEJA A CLASSIFICAÇÃO E SIMULE AS PRÓXIMAS RODADAS DO BRASILEIRÃO!O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão é diante do Athletico, na Arena da Baixada - confira todos jogos do Rubro-Negro até o final da temporada abaixo. O jogo atrasado contra o Grêmio, válido pela 23ª rodada, será disputado na próxima quinta-feira, dia 28 de janeiro, em Porto Alegre.A SEQUÊNCIA DO FLAMENGO NA RETA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO:
24/01: Athetico-PR (Arena da Baixada)28/01: Grêmio (Arena do Grêmio)01/02: Sport (Ilha do Retiro)04/02: Vasco (Maracanã)07/02: Bragantino (Nabi Abi Chedid)17 ou 18/02: Corinthians (Maracanã)20 ou 21/02: Internacional (Maracanã)24/02: São Paulo (Morumbi)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados