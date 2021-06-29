Flamengo sente peso dos desfalques e termina junho com adversidades previstas por Ceni; veja raio-X

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

"Vamos passar um mês difícil. Muitos jogos e pouco tempo para se recuperar. O elenco é curto, é enxuto."

O trecho do depoimento de Rogério Ceni após conquistar o Campeonato Carioca, em 22 de maio, já previa os desafios do Flamengo no mês seguinte. E passados 29 dias de junho, pode-se dizer que as projeções foram confirmadas: o Rubro-Negro começou bem, mas sentiu o peso dos desfalques em meio à maratona de jogos e sofreu tropeços importantes na reta final do mês.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO principal motivo da preocupação de Rogério Ceni era, sem dúvidas, a ausência de jogadores importantes, como Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta - todos convocados para a Copa América. Vale lembrar que, nos primeiros dias do mês, o treinador também não pôde contar com Gerson e Pedro, que estavam à disposição da seleção olímpica.

Devido ao grande número de convocados, o Flamengo teve três partidas remanejadas e contou com 10 dias livres para trabalhar no Ninho do Urubu. Esse período, inclusive, foi importante para o clube adotar uma rotina especial de treinos e aprimorar a parte física do elenco. O retorno aos jogos foi em grande nível: três vitórias consecutivas, classificação na Copa do Brasil e nenhum gol sofrido.

Relembre os jogos do Flamengo em junho:

10/06 - Coritiba 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)13/06 - Flamengo 2 x 0 América-MG (Campeonato Brasileiro)16/06 - Flamengo 2 x 0 Coritiba (Copa do Brasil)19/06 - Flamengo 2 x 3 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)23/06 - Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)27/06 - Juventude 1 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Raio-X do Flamengo em junho:​- 6 jogos (4 vitórias e 2 empates)- 66,6% de aproveitamento- 9 gols marcados (1,5 gol por jogo) - 5 gols sofridos (0,8 gol por jogo)