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Flamengo se recupera após troca no comando e encerra julho com objetivos cumpridos; veja raio-X

Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento desde a chegada de Renato Gaúcho e se mantém vivo nas três competições que disputa...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 16:50
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O mês de julho do Flamengo pode ser dividido em dois momentos completamente opostos. O primeiro, até o 10º dia do mês, foi marcado pela irregularidade dentro de campo e pela crise interna, que culminaram com a demissão de Rogério Ceni. O segundo período, a partir do dia 11, marcou uma virada total de rumo com o início de trabalho perfeito de Renato Gaúcho.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteAo todo, o Flamengo disputou nove partidas em julho e teve um aproveitamento de 77%, com sete vitórias e duas derrotas. Os dois tropeços foram sob comando de Ceni, que não suportou a pressão e foi demitido após o 2 a 1 sofrido para o Atlético-MG, no Mineirão.
Em seguida, Renato chegou e recolocou o Flamengo nos trilhos. Além das cinco vitórias e do 100% de aproveitamento, o treinador viu o time se aproximar do G-4 do Brasileirão, eliminar o Defensa y Justicia nas oitavas de final da Libertadores e encaminhar a classificação às quartas da Copa do Brasil.
+ Flamengo bate recorde no 'novo' Maracanã e agora mira feito que não ocorre desde a Era Jesus
Jogos:01/07 - Cuiabá 0 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)04/07 - Flamengo 0 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)07/07 - Atlético-MG 2 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)11/07 - Flamengo 2 x 1 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)14/07 - Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo (Libertadores)18/07 - Bahia 0 x 5 Flamengo (Campeonato Brasileiro)21/07 - Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia (Libertadores)25/07 - Flamengo 5 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)29/07 - Flamengo 6 x 0 ABC (Copa do Brasil)
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do BrasileirãoArtilheiros:Gabigol - 5Bruno Henrique - 4Arrascaeta - 3Michael - 3Vitinho - 3Pedro - 2Gustavo Henrique - 1Rodrigo Caio - 1Thiago Maia - 1Willian Arão - 1Welington (contra) - 1Donato (contra) - 1
Garçons:​Arrascaeta - 5Everton Ribeiro - 3Pedro - 2Renê - 2Bruno Henrique - 1Vitinho - 1Gabigol - 1Rodrigo Muniz - 1João Gomes - 1Isla - 1Filipe Luís - 1Rodrigo Caio - 1​Gustavo Henrique - 1

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