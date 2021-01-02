Flamengo se reapresenta para o primeiro treino de 2021; Michael avança na recuperação de dores

A quatro dias de voltar a jogar, o Flamengo realizou o primeiro treino de 2021 na tarde deste sábado, no Ninho do Urubu, visando o clássico desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta de Michael, que foi ao gramado para treinar junto aos fisioterapeutas.Por precaução após se queixar de dores no joelho direito, Michael, desfalque no último jogo (empate com o Fortaleza), vinha fazendo apenas um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube. O próximo passo é iniciar a fase de transição, sob os cuidados também dos preparadores físicos no campo.