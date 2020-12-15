Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo se reapresenta para jogo que pode marcar o adeus de Diego Alves ao Maracanã
futebol

Flamengo se reapresenta para jogo que pode marcar o adeus de Diego Alves ao Maracanã

Hoje com 157 jogos pelo Fla, goleiro está na iminência de ir para o seu derradeiro compromisso no Maracanã vestindo rubro-negro. Duelo de domingo será contra o Bahia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 06:05

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 06:05

Crédito: Divulgação/ Flamengo
Sem o calor da torcida e contra a vontade do elenco, Diego Alves pode estar dando início a semana de seu último jogo pelo Flamengo no Maracanã. Isso porque, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira, após folgar ontem, visando o jogo contra o Bahia, às 18h15 deste domingo e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.O confronto não teria uma carga emocional se não fosse pela provável despedida de Diego Alves ao vestiário do Maracanã. A probabilidade elevada, hoje, se dá pelo imbróglio envolvendo a sua renovação de contrato, a expirar no dia 31 deste mês, sem acordo entre as partes quanto à última proposta.
​> Vai mesmo sair? Veja 20 goleiros interessantes e viáveis para o Fla em 2021
No último domingo, Diego Alves, em uma decisão tomada por Rogério Ceni, atuou na vitória contra o Santos (por 4 a 1) com a braçadeira de capitão e viu Gabigol comemorar um dos gols indo à sua direção, em um nítido recado sobre a importância e liderança do camisa 1 no plantel.
Filipe Luís já havia externado que Diego Alves, mesmo sem acordo para permanecer, "tem treinado como se fosse o primeiro dia dele no clube". E Ceni também elogiou o goleiro pelo lado profissional, ao ser questionado sobre as negociações pela renovação.
- Todos sabem da capacidade dele. A direção faz o melhor que pode, mas é decisão muito particular dos dois. Não quero entrar nessa questão. É deles, tem a parte financeira, não trabalho com isso. Só posso dizer que ele é um baita profissional, assim como o Hugo Souza, o Cesar, que é um baita menino. Não me envolvo na parte financeira, mas todos sabem do carinho que tenho por ele. Acho um ótimo profissional - falou Rogério, em recente coletiva.
Contudo, a comoção do elenco e pressão da Nação nas redes sociais não têm surtido efeito internamente. A diretoria do Flamengo, por conta do departamento financeiro, que emperrou o acordo inicial entre Bruno Spindel (diretor executivo de futebol) e estafe do goleiro, cujos valores eram maiores, não sinaliza oferecer uma terceira proposta com vencimentos superiores a R$ 600 mil mensais (estipulados na oferta mais recente).
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Por ora, sem acordo pelo "fico", Diego e Fla mantêm o ar de iminente adeus. Desde 2017 no clube, o goleiro soma 157 jogos e seis títulos: Libertadores, Brasileiro, Carioca (2), Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados