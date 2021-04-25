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Flamengo se reapresenta para jogo da Libertadores e segue com Rodrigo Caio como desfalque

Rubro-Negro receberá o Unión La Calera-CHI nesta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Camisa 3 permanece indisponível para o time de Ceni...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 14:19
Crédito: Alexandre Vidal//CRF
Sem tempo para descanso. Às 10h deste domingo, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, horas depois de levantar a Taça Guanabara, conquistada pela 23ª vez em sua história e com triunfo sobre o Volta Redonda. Alguns titulares realizaram treinos tático e técnico no gramado, inclusive, já visando o jogo de terça-feira, pela Libertadores, em que Rodrigo Caio seguirá como baixa.Rodrigo Caio permanece com o tratamento na parte interna do CT. Embora não tenha tido uma nova lesão na coxa direita constatada, o zagueiro foi assolado por "uma grande fibrose no local".
Rogério Ceni sabe que o sistema defensivo do Flamengo, que tem sofrido sobretudo nas bolas aéreas, é o atual Calcanhar de Aquiles do time. Após o jogo contra o Voltaço, o técnico comentou sobre o setor:
- Honestamente eu sempre falo que o sistema é muito mais importante que os próprios atletas. Temos ótimos jogadores na posição. O Rodrigo Caio fez exame e não constatou lesão. Acho que volta rápido. O Arão vem jogando nessa função. O Bruno e o Gustavo. Hoje o Léo também retornou. Vamos formar a zaga sempre com o que temos de melhor. Mas é necessário ser protegida por todos os outros.
Ceni não confirmou a dupla, mas Willian Arão deve retornar à função e retomar a parceria com Gustavo Henrique para esta terça. Essa tem sido a zaga sem Rodrigo Caio, que só atuou em três jogos nesta temporada e que, em apenas em um (contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil), jogou os 90 minutos.
O time do Fla para receber o Unión La Calera-CHI deve ser o mesmo da estreia no torneio, ou seja: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
+ Confira a tabela completa da Libertadores
O duelo entre Flamengo e La Calera será às 19h15 desta terça, no Maracanã, e válido pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. O LANCE! transmitirá em Tempo Real.

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