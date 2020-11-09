Flamengo se reapresenta no Ninho, e Filipe Luís, com dor, inicia tratamento

Com dor na coxa direita, Filipe Luís se reapresentou no Ninho do Urubu nesta manhã e deu início ao tratamento junto ao departamento médico do Flamengo. O clube não deu maiores informações sobre a situação do lateral-esquerdo, que foi substituído na etapa final da derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG, no domingo em Belo Horizonte, após sentir um desconforto no local.

O camisa 16 realizará um exame na terça para saber se há lesão na coxa direita. Independentemente do resultado, Filipe Luís pode juntar-se à lista de desfalques para o jogo contra o São Paulo, na quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Entre os lesionados, estão Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego Ribas. Já Everton Ribeiro e Pedro estão a serviço de Tite na Seleção Brasileira.